Néstor Torres, quien se acercó con su familia desde Claypole, completó: “Vinimos una vez por curiosidad y no paramos de seguirlos. Nos encanta venir con la familia porque se aprende mucho de la cultura medieval. Además el ambiente es muy lindo y siempre está bien organizado”.

“Me encanta estar de local y sentir este enorme apoyo por parte del Municipio y todos los vecinos. Les recomiendo que quienes no conozcan esta actividad se acerquen porque es un evento único para toda la familia”, destacó Lautaro Palomino, integrante del equipo San Isidro Combate Medieval.

A su lado, el organizador del evento, Sergio Scabone, comentó: “Esto es deporte, historia y cultura, un gran espectáculo para grandes y chicos. No tengo más que palabras de agradecimiento con el Municipio por todo el apoyo que nos brindan para que esta disciplina crezca exponencialmente”.