Una familia de Ituzaingó vivió un verdadero drama después de que un grupo de personas asaltó su vivienda y le desvalijaron la casa. Los delincuentes también huyeron con el perro de la hija.

“En la huida se llevaron al perro de dos años, que teníamos para el tratamiento de mi hija que es hiperactiva. Está desesperada, quiere ir a pegar carteles en toda la cuadra porque quiere que aparezca el perro, las joyas no me interesan”, contó Gabriel.

En diálogo con TN, el hombre contó cómo fue el asalto: “Lo primero que nos dijeron fue ‘los batieron’, y no entiendo porque no manejo cierta suma de dinero como para que venga un grupo comando de 4 o 5 personas, con tres autos de apoyo. Esto no fue al azar”.

En ese sentido, dijo que todos los movimientos ya estaban estudiados: “Hablaban de plata, pero solo manejamos los gastos cotidianos. El hombre que está atrás nos dijo que todos estaban con armas gruesas. A mi mujer le pegaron 2 o tres cachetazos para que digan la verdad de dónde está la plata”.

“No pudimos ni ver todo lo que se llevaron, fue una noche de locos. Mi mujer está con ataque de nervios, la nena no para de llorar por el perro”, agregó.

Además, cuestionó la poca presencia policial: “No vino nadie, la nena pedía que se quede alguien custodiando, se llevaron todas las llaves de la casa. Lo que me da más bronca es la inseguridad que hay, que haya una logística para entrar a esta casa”.

Y dijo que quiere irse del país: “Pensé que nunca me iba a pasar, y cuando te pasa te sentis completamente violado, que hicieron lo que quisieron con vos”.