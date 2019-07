No se trató de la tradicional fiesta española de San Fermín, pero tuvo algunos puntos de contacto. Un novillo, de alrededor de 500 kilos de peso, escapó de un frigorífico de la localidad de Tierras Altas, partido de Malvinas Argentinas, y embistió a una mujer en plena calle.

This site is protected by wp-copyrightpro.com