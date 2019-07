El show estuvo a cargo de la conocida Gladys Florimonti, quien brindó un espectáculo de humor que deleitó a los presentes. Dijo: “Me encanta. Cuando me propusieron venir, dije que si. Me gusta mucho la gente, muy linda, divinos, igual que el intendente Luis, Juancito y Santiago. Lo importante es que se divirtieron todos y yo también, así que eso lo puedo transmitir”.

Por su parte, Volpato dijo: “La verdad que no me esperaba este premio, estoy feliz, porque fueron 10 años de mucho esfuerzo y dedicarle todo el tiempo al lugar y estar, pero a la vez lo hacemos con ganas de seguir para adelante”.

Tradicionalmente, se otorga un reconocimiento al Fomentista del Año, los que recayeron en Myriam Alfonso, presidenta de la Junta Vecinal El Obrador; y Mónica Volpato, tesorera de la Comisión Directiva, respectivamente. Alfonso expresó: “Trabajamos ahí durante todo el año, tenemos un montón de talleres todos los días, y muchos vecinos que nos acompañan. Estoy recontenta, no esperábamos este premio, y encima es doble festejo, porque cumplimos 10 años, y nos da más ganas de seguir trabajando”.

El intendente Luis Andreotti -quien concurrió acompañado por el diputado provincial y precandidato a intendente, Juan Andreotti, y el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio- expresó: “Un año más agradeciendo a estas instituciones todo el gran trabajo que hacen de inclusión e integración, en forma gratuita con mucho esfuerzo y trabajo en épocas difíciles, en un país que no crece. Esto es un acompañamiento, una fiesta que venimos haciendo todos los años agradeciendo su esfuerzo. Creo que le hacen un gran favor a la sociedad y al Estado al ser solidarios y acompañar a cada vecino de San Fernando”.