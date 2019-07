May Haydee Favaro, de la organización Familias Leonas, que trata el trastorno con o sin hiperactividad, detalló: “Argentina se vistió de naranja para concientizar, visibilizar y sensibilizar sobre el Trastorno por Déficit de Atención con o sin hiperactividad, trastorno neurobiológico, que afecta a 2 de cada 20 niños y adolescentes y que trasciende durante toda la vida. El diagnóstico temprano es fundamental para el tratamiento y óptimo desarrollo de los pacientes”.

La directora general de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social, Gabriela Dell’Olio, explicó: “Es una acción de concientización sobre el Trastorno de Déficit Atencional con Hiperactividad que necesitan tener bien en claro las familias con alguna niña, niño o adolescente que lo padecen, para darles un tratamiento adecuado y que tengan una mejor calidad de vida. Es un trastorno que, si no se lo atiende y se lo comprende en todo su espectro, es muy disruptivo y tiene muchos problemas de socialización. La idea es tener los indicadores para poder diagnosticarlo y tratarlo”.