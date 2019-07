“Queremos que se vaya este gobierno neoliberal y ajustador a través de los votos, y que no vuelva ninguna vez más gente con estas características”, afirmó Pablo García quien reclamó, desde diciembre, “un gobierno nacional y popular”.

A diferencia de lo que sucede en el ámbito estatal nacional, para los trabajadores municipales “pudimos conseguir un 40 por ciento de incremento salarial este año”, por eso, como lo hace ATE a nivel nacional, “estamos convencidos de acompañar al Frente de Todos, y apoyar al intendente Gabriel Katopodis, lo que no quiere decir que cesemos en nuestra representatividad y lucha”. “Tener un gobierno local de Cambiemos sería asegurar el telegrama de despido de todos los municipales”, exclamó.