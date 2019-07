“Quizás no sea popular en época electoral, pero hace diez años esta obra es necesaria, y nuestra responsabilidad es esta y la asumimos”, aseguró.

Desde su rol al frente del PAMI de José C. Paz, Matías Ferreiros adelantó que trabajan en el expediente electrónico, “un cambio revolucionario en el Estado”, como así también, en breve, cada beneficiario contará con su credencial con la historia clínica cargada digitalmente.

“La diferencia con la campaña de 2015 donde Mauricio Macri mostraba su gestión en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ahora mostramos lo que se hizo concretamente cada localidad, como las Rutas 8 y 197, con la nueva guardia, sala de neonatología y un tomógrafo nuevo en el hospital Mercado, o todos los asfaltos que se hacen en José C. Paz con fondos de la Provincia”, exclamó.

El jefe de la agencia en INSSJP – PAMI de José C. Paz adelantó las obras que iniciaron en la oficina de la calle Juan Domingo Perón al 3832 que redundarán en mayor comodidad, más tecnología y celeridad en la atención.

Matías Ferreiros: “La modernización de las instalaciones de PAMI José C. Paz mejorará la atención de los afiliados”