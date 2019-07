“Este Gobierno le está prestando su propia plata a los jubilados para pagar tarifas o deudas, porque la plata del fondo de garantía del ANSES se usa en colocaciones en el exterior”, apuntó el ex intendente de Tigre y sentenció: “Hay que volver a poner esa plata en el bolsillo de la gente”.

