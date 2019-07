La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se reunió esta mañana con vecinos de Tapiales, La Matanza, acompañada por el candidato a intendente local de Juntos por el Cambio, Alejandro Finocchiaro y por el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell.

Semanas atrás, Vidal cuestionó a la intendenta de La Matanza y precandidata a vicegobernadora del Frente de Todos, Verónica Magario, por no implementar el servicio de emergencias SAME en ese distrito.

“El SAME, que empezó en la ciudad de Buenos Aires, hoy está en 108 municipios de la provincia, atendiendo a más de 13 millones de bonaerenses”, dijo la mandataria, y evaluó que “el hecho de que el SAME no esté en La Matanza es un ejemplo de cuando la política se prioriza a sí misma y no a la gente”.

Asimismo, desde el gobierno provincial recordaron que la administración de Vidal transfiró 4168 millones de pesos al municipio durante el primer semestre del año 2019 y que renovó el servicio de guardia de los hospitales Dr. Alberto Balestrini, Simplemente Evita y Dr. Diego Paroissien.

A la vez, expusieron que en lo que va de la gestión se entregaron 120 patrulleros, 40 motos y 4 dependencias móviles, y detallaron que en La Matanza ya se derribaron 42 búnkers de narcotráfico.

Además, apuntaron que “hay 180 obras de educación en ejecución” y también precisaron que se encuentran en marcha las obras en la cuenca Matanza-Riachuelo “que beneficiarán a 1 millón de vecinos. También se trabajó en el bacheo y repavimentación del primer cordón del partido y que se pavimentó con hormigón simple y se hizo una obra hidráulica en el segundo cordón y en el tercero.

Finalmente, hicieron referencia a la obra del Metrobus La Matanza, que beneficia por día a 240.000 usuarios de transporte público que usan las 21 líneas de colectivos.