“En algunas semanas vamos a tener el SAME y una parte del hospital funcionando para la atención de nuestros vecinos y abuelos, lo que cambia verdaderamente la realidad de nuestra ciudad”, expresó el concejal.

Además celebró el acuerdo con el PAMI para la puesta en funcionamiento del hospital, “porque en 24 años, el gobierno municipal no resolvió el sistema de salud primario que los vecinos necesitábamos”, agregó.

Y también para beneficio de los vecinos, y a consecuencia del pedido impulsado por los concejales de Cambiemos, la Comuna aceptó la llegada del SAME Provincia, tras debates por el mal funcionamiento del sistema local “Salud Protegida”.

