“Recibir a Axel es importante, porque viene acompañado de todo el cariño que le tienen los vecinos de Tigre. Le va a dar a la provincia un nuevo empuje y la posibilidad de que los bonaerenses nos sintamos parte de un lugar que necesita ser la locomotora de la Argentina”, destacó Zamora, y añadió: “Vemos en él un hombre con ideas, voluntad y fuerza para encarar la etapa que viene. Deberíamos tener una buena relación con la Provincia, y lamentablemente la gobernadora Vidal tiene buenos gestos, pero en materia de obras no avanzamos nada. Con Axel conversamos sobre el saneamiento del Río Reconquista, la salud, la seguridad y la educación en Tigre y creo que entiende muy bien qué es lo que hay que hacer”.

