El sanfernandino Gustavo fue uno de los nuevos inscriptos. “Me parece una buena iniciativa y por eso me anoté. Mi mamá ya lo tiene en su casa, ella tiene parkinson y siempre necesita tener rápida manera de llamar a emergencias. Esto le viene bárbaro frente a cualquier accidente”, comentó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com