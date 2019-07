Al respecto, Ducoté señaló: “Como he dicho en otras ocasiones, creo y defiendo el valor que tienen los momentos en comunidad, sea con familias, vecinos o amigos. Se los ve pasando un gran momento, llenos de energía, bailando y disfrutando. Por eso vamos a seguir trabajando para que cada vez sean más los motivos de reunión y celebración”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com