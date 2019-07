El jefe comunal afirmó: “Esta era una zona inundable, bastante compleja. Recuerdo apenas asumí que nos tocó una inundación muy fuerte, donde llovieron casi 100 milímetros en menos de una hora, y toda esta zona al no contar con la hidráulica y el pavimento, se inundó y muy feo. Los vecinos la pasaron mal. Ahora, el pavimento les va a permitir mejor accesibilidad”.

