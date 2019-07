Si bien se vislumbró la reunión como un posible respaldo político del gremio hacia el jefe comunal frente a las próximas elecciones, Abel Venecia, secretario general, le aclaró a SMnoticias que el Sindicato no respaldará a ningún candidato y que pedirá reuniones con todos los candidatos “para ver qué lugar ocupan los trabajadores municipales en la agenda”.

Además, desde el gremio se pidió la derogación de una ordenanza que, según entienden, trae resabios de la vieja Ley 11.757, y que se haga efectivo el Convenio Colectivo de Trabajo que ya lograron firmar con José C. Paz y Malvinas Argentinas.

En el encuentro se plantearon temas relacionados a recomposición salarial y desde el sindicato que nuclea a los municipales de San Miguel, José C. Paz y Malvinas, solicitaron el pase a planta permanente de varios empleados por antigüedad. En este sentido, pidieron la recategorización de los trabajadores.