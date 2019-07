Fuentes consultadas por SMnoticias dejaron entrever la posibilidad de un acercamiento al oficialismo solapado en una postura independiente en el Concejo Deliberante, tras negociaciones de las que habrían formado parte dirigentes que fueron expulsados de Cambiemos luego de irregularidades en la fiscalización de los comicios del año 2015. Habrá que ver, para confirmarlo o no, las votaciones de Medina durante las próximas sesiones en el HCD local.

“Hace meses que no acompaño a Cambiemos, hoy tomé la decisión de irme para formalizar el alejamiento”, indicó la legisladora local, no obstante, durante los meses de mayo y junio publicó en sus redes sociales acciones del gobierno provincial y nacional, acompañadas por la frase “¿Les parece poco?”.