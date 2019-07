Y la vecina Paula resaltó. “Me encanta todo lo que están haciendo. Venimos con mis hijos del Teatro Martinelli donde fuimos a ver una obra, y vinimos corriendo a ver la final, que es la primera vez que la veo. Siempre me gustó este tipo de danza”.

“Me encanta y es un orgullo enorme que todo haya salido bien, que la gente haya venido desde el oeste, del sur, de Córdoba, Tucumán, Jujuy a competir, a buscar su clasificación, para llevar al ganador a competir a la final en Córdoba. Nuestra disciplina es el Breaking, que es una rama de la cultura Hip-Hop. Se entrena por muchos años, y es muy sacrificado llegar a ser ‘BigBoy’ o ‘BigGirl’. Por eso, está bueno que la gente pueda ver lo copado de esto, que no tiene que mantenerse encerrado en un lugar pequeño, sino que debe expandirse para que gente ajena a la cultura pueda disfrutar de este espectáculo. Por eso, agradezco a todos los que lo hicieron posible”, finalizó.

Daigo, de la agrupación de artistas callejeros auto gestionada Hip-Hop San Fernando Breaking quien propuso la realización del evento, explicó: “Cuando presenté el proyecto a Cultura del Municipio, me dijeron que fuera para adelante porque es lo que necesitaban para apoyar las actividades juveniles. Queremos demostrar que pueden contar con nosotros. Después de mucho trabajo, pudimos montar la escena que necesitábamos. Es la primera vez que unimos fuerzas, y pudimos llevar lo que veníamos trabajando al siguiente nivel”.

El presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, estuvo presente y dijo: “Es un evento internacional que se hace acá en nuestro Parque de Deportes Extremos. Los chicos de San Fernando trajeron la propuesta, y desde Cultura del Municipio la aceptamos. Compartimos este evento que no solo atrajo a chicos adolescentes, sino también a la familia, incluso a muchos chicos menores con sus padres que disfrutan una tarde de sol en este lindo parque. Fundamentalmente, salió un lindo evento trabajando en conjunto con ellos”.