“En un nuevo aniversario de la triste “Noche de los bastones largos” que arrasó con nuestro sistema científico por décadas nosotros abrimos el “Galpón de las Ciencias” para que todos tengan acceso al conocimiento de las ciencias y la matemática. Esta es solo una muestra de lo que se puede hacer a nivel municipal, pero es una expresión mínima de lo que haremos junto a Axel a partir del 10 de diciembre. Para que el crecimiento de Escobar tenga sustento, necesitamos que el país progrese y que la Provincia se desarrolle, y eso se logra gobernando para la gente y no en las redes sociales”, finalizó Sujarchuk.

Por su parte, Galmarini destacó: “Cuando caminás la Provincia te das cuenta que los anuncios que hizo la gobernadora no se concretaron, y esto es lo que más nos preocupa. Por eso estamos junto a los intendentes, que son quienes hoy le ponen el pecho a la situación y tratan de auxiliar a los vecinos que tan mal la están pasando. Con Axel, a partir del 10 de diciembre, vamos a convertir todas esas promesas inconclusas en hechos reales. Quiero felicitar a Ariel y a la diputada Laura Russo por este galpón que acerca a todos los jóvenes a la ciencia, pero también por el estado de su distrito en general, que es muy bueno. Para nosotros es un honor reconocer el trabajo del intendente porque así se construye futuro para nuestros jóvenes, que es lo mismo que decir el futuro de nuestro país”.

“Los científicos se están yendo de Argentina porque este gobierno tiene desprecio por la ciencia e interrumpió todos los programas que había. Hoy se vuelve a repetir la historia: no tenemos un sistema científico y tecnológico financiado ni tampoco un sistema industrial productivo que pueda coordinarse con el de la ciencia. Este trabajo que ha hecho el intendente Ariel Sujarchuk es extraordinario. Está muy bien que lo hagan los intendentes, pero la realidad es que debería haber una Provincia que impulse este tipo de obras y que aproveche las muchísimas universidades que existen en el territorio bonaerense para fortalecer la educación en cada distrito”, expresó Kicillof.