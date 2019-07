Marcos Hilding Ohlsson, precandidato a intendente de Convocación Cívica, el acuerdo local conformado por el vecinalismo Convocación por San Isidro más el concejal Carlos Castellano y el funcionario nacional Ramón Lanús, conversó en exclusiva con SMnoticias y se refirió al escenario electoral, y habló del armado político del que es parte y de las propuestas para el distrito. “Si en las PASO hacemos una muy buena elección, en octubre podremos polarizar con” el possismo, aseguró.

Inicialmente, sobre el acuerdo con que derivó en la conformación de la alianza electoral de la que forma parte, el precandidato consideró que están “agregando valor al incorporar a un grupo de dirigentes que vienen trabajando en San Isidro desde hace mucho tiempo”. “Carlos Castellano es un dirigente con 35 años de trayectoria y mucha cercanía con el vecino. Conoce cada rincón de San Isidro y con él compartimos ideas y valores. Su llegada amplió nuestra mirada. Ramón Lanús es un dirigente muy valioso de Cambiemos a nivel nacional, con el cual compartimos la necesidad de tener un gobierno local con otra mirada y otras propuestas. Él nos aporta la experiencia de haber trabajado en la Ciudad y en la Nación y detrás de él vienen muchos dirigentes que, estando en el gobierno de Cambiemos, reconocen que nos apoyan en el distrito”, reveló.

“Este acuerdo nos hace crecer”, reconoció, y planteó que los dirigentes mencionados “son las caras visibles de muchos otros vecinos que se han sumado a este espacio vecinal, del peronismo, del radicalismo, del liberalismo e independientes, que comparten la mirada local de trabajar para mejorar San Isidro”. “Es una suma que potencia las posibilidades de ganar y nos permitirá construir un gran gobierno”, completó.

Asimismo, sobre la disconformidad de algunos dirigentes de Convocación por San Isidro con la alianza, discrepancias que hicieron pública y que derivo en salidas del espacio, Hilding Ohlsson indicó que el acuerdo con extrapartidarios se hizo “de manera muy institucional”, con asambleas de dirigentes y militantes. “Siempre los acuerdos generan incomodidades, pero en las dos asambleas el resultado fue muy amplio a favor de esta alianza.

“Es un acuerdo que todos tienen que ceder un poco, y la manera que encontramos fue abrir nuestras listas a representantes de otros espacios”, declaró. “Quizás alguno no estaba de acuerdo y tuvo que correrse de su lugar, y es entendible. En general tuvimos muy buena respuesta de los afiliados y también en la calle, donde muchos vecinos celebraron que nos juntemos”, planteó, y agregó: “Demostramos que estamos dispuestos a buscar puntos de acuerdo, más allá de las diferencias, para tratar de buscar mejorar la vida a los vecinos de San

Isidro”.

En cuanto a la polarización entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, el dirigente consideró que “es una oportunidad”, en tanto “hay desgano en los ciudadanos, y también frustración, y eso lleva a buscar otra cosa”. “El nuestro es un voto que entusiasma. Los vecinos cortan boleta porque confían en que podemos hacer las cosas de una manera diferente. Es un voto positivo a nivel local, no un voto pensado a partir de que no me gusta el otro”, expuso.

“La desventaja es que el sistema electoral usa la lista sábana, un modelo arcaico que ni siquiera tiene un troquelado en la boleta o no permite incluir tijeras en el cuarto oscuro”, reconoció. Y en esa línea, lanzó: “Los gobiernos locales usan su poder para no darle lugar a la oposición. Por ejemplo, en San Isidro el intendente usa su poder para impedir que demos charlas en diferentes instituciones o robarnos carteles. Son artimañas antirrepublicanas”.

“Estoy convencido que podemos ganar con una boleta local”, afirmó luego Marcos Hilding Ohlsson, y entendió que no hace falta un enganche nacional para que el vecinalismo llegue a gobernar San Isidro. “El ejemplo es el partido de San Fernando, donde el intendente Luis Andreotti llegó al gobierno con boleta corta”, ilustró.

“Creemos que si en las PASO hacemos una muy buena elección, en octubre podremos polarizar con Gustavo Posse a nivel local y llegar a ganar”, aseveró confiado. “Nunca hubo alternativas fuertes frente a la propuesta del oficialismo. Hoy el vecino ve que hay una alternativa potente y con buenas ideas. Podemos ser la sorpresa de esta elección”, añadió. “Claramente buscamos ganar, porque realmente queremos cambiar la realidad y para ello tenemos que llegar al Ejecutivo. Nuestro objetivo es que yo sea intendente a partir de diciembre, y si no obtener la mayor cantidad de concejales para poder aportar a mejorar San Isidro desde el Legislativo”, resumió.

Ya en otro orden de cosas, ante la pregunta por su mirada del gobierno comunal, el precandidato mencionó que “este es el municipio que tiene mayor presupuesto por persona del país, pero no vemos que sea uno de los mejores gestionados”. “Hoy vemos que otros municipios nos han superado, mejorando los servicios que le ofrecen al vecino”, dijo. Entre los puntos a mejorar, destacó “la carrera administrativa para el empleado municipal, donde no hay concurso y todo es por contactos, nunca por capacidad”; la transparencia en los gastos del gobierno municipal”; y los desafíos de las grandes ciudades “que hoy se encaran con modelos de gestión viejos, como por ejemplo el estacionamiento, lo que se hace con la basura, el tránsito y el transporte o la seguridad”. “Los vecinos nos dicen que el municipio más próspero de la zona hoy está estancado”, enfatizó.

“No aprovechamos el potencial que tiene el municipio más rico del país, con las más altas tasas de cobrabilidad. Y quizás tenga que ver con que nos gobierna una misma familia desde hace años, que se creen los dueños del Estado local y no están pensando en cómo innovar y mejorar todo el tiempo”, declaró.

Para Hilding Ohlsson “falta un debate sobre el modelo local”. “La estrategia del oficialismo no es discutir propuestas sino robar carteles y hacer campaña sucia”. Denunció, y remarcó que “hasta hace poco había punteros del oficialismo repartiendo folletos truchos de nuestro espacio”. “Nosotros queremos discutir sobre cómo mejorar el sistema de salud municipal, como mejorar el tratamiento de los residuos y como aplicar mejor la tecnología a la lucha contra la inseguridad, pero ellos no quieren discutir eso”, prosiguió, y opinó que “es necesario escuchar a la posición a la hora de construir propuestas para mejorar el distrito”. “Eso es algo que falta, y falta porque cuando uno está mucho en el poder se cree el dueño del Estado. Hoy lo único que quieren de la oposición es callarla, y usando recursos municipales”, subrayó.

Para finalizar, y en esa tónica, el dirigente manifestó que “molesta que quieran embarrar la cancha de manera sistémica”. “Nos robaron carteles con agentes municipales y también con camionetas anónimas. Ambos hechos los denunciamos. Hoy vas a ver nuestros carteles todos tajeados o pintados. Es algo recurrente”, explicó. “Son prácticas de barón del conurbano, pero no nos intimidan, pero lamentamos que ocurran en nuestra ciudad”, añadió.

“Ladran, Sancho, señal que cabalgamos”, comentó, haciendo uso de un conocido refrán. “El oficialismo ve que venimos creciendo y que sostenemos una forma de trabajar, y también lo ven los vecinos. Nos pasa a menudo que quienes votaban al oficialismo ahora nos votan a nosotros, y que los hijos convencen a sus padres de que en lo local voten a otra cosa. Eso es lo que les preocupa”, concluyó.