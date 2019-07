El dirigente peronista, Carlos Brown, con seguridad, afirmó que “Mauricio Macri va a ganar las elecciones, al igual que María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires”, mientras dijo que “volver al pasado no se da en política”.

“Es una elección de mucho protagonismo de los dos sectores -macrismo y kirchnerismo- y consecuentemente la caída en la consideración de los votantes de otros candidatos, los que seguramente caigan más después de las PASO”, sostuvo Brown, quien recordó situaciones similares de polarización “en la Argentina de 1983, con la candidatura de Raúl Alfonsín, por un lado, y la de Ítalo Luder por el otro”.

“Creo que la polarización va a superar el 80 por ciento, y el resto de los partidos obtendrán porcentajes pequeños”, manifestó el ex diputado.

Brown recordó que días antes de la definición por parte de Macri de la elección de su vicepresidente, “sin tener alguna información adicional, dije que (el candidato) iba a ser Miguel Ángel Pichetto”, y ahora “aplicando la misma lógica política, analizando a las mayorías silenciosas que no se identifican con ningún sector, estoy convencido que Mauricio Macri va a ganar las elecciones, al igual que María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires”.

“Volver al pasado no se da en política, no sucede en gobiernos provinciales ni municipales, y yo lo he vivido en carne propia”, dijo el ex intendente de San Martín.

“La gente mira al que está, como la posibilidad de continuidad y resolución de problemas, o del futuro, porque quiere un cambio”, indicó Brown, “y evidentemente la propuesta de los Fernández es una vuelta para atrás”.

Según el ex ministro de la Producción, “la inserción de Miguel Ángel Pichetto es muy fuerte, por lo que implica desde la posición política y hacia el futuro, en cuanto a su pensamiento y manera de actuar”.

El senador y precandidato a vicepresidente “hace planteos de estadista, y a la gente le impacta”, consideró.

“Indudablemente, al gobierno lo ayuda la economía estabilizada, pero también los discursos de la fórmula de los Fernández -Alberto y Cristina- como los de Axel Kicillof, que atrasan, con virulencia, y enojo”, y como ejemplo citó las palabras del ex candidato a gobernador Aníbal Fernández, quien comparó a la gobernadora María Eugenia Vidal con el femicida Ricardo Barreda, lo que calificó como “una canallada y tirar nafta al fuego en su propia casa”.

‘Tato’ Brown insistió con que el kirchnerismo “no es peronista, sino referente de la izquierda, oportunistas de la vida política, vinculados con procesos de corrupción y con circunstancias poco claras en temas relacionados con las drogas”.

“El peronismo republicano está en Juntos por el Cambio a través de Miguel Ángel Pichetto, quien va a colaborar para que haya un gobierno que funcione adecuadamente”, agregó.

Finalmente, el dirigente opinó sobre las palabras del actor kirchnerista Raúl Rizzo, quien anunció una guerra civil en el país si vuelve a ganar Mauricio Macri. “Tanto él como muchos que forman parte de ese kirchnerismo loco buscan sistemáticamente hechos lamentables, y están fuera de los esquemas de la convivencia”, lanzó.

“Una guerra civil no sucedería ni aún con ellos en el gobierno, porque la Argentina no es un país de violencia”, aseguró, mientras pidió correr “a los pocos violentos hacia un costado”.