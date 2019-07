Y cerró diciendo que “los pilarenses quieren respuestas reales, quieren vivir sin miedo y no tener un intendente que se preocupe más por hacer campaña que por darles una solución”.

El candidato a intendente afirmó: “Recuperar la tranquilidad de los pilarenses es una decisión política. Por eso queremos un distrito autónomo en la gestión de su seguridad con una Policía Local que responda al intendente y no que se esconda atrás de la Bonaerense”.

“Las medidas de seguridad que Ducoté anuncia, pueden ser muy atractivas para su campaña pero en la calle no aportan una solución real”, apuntó. “Pilar necesita una nueva política de seguridad, un plan integral y un intendente que se haga cargo de lo que pasa”, dijo después. Y remató: “Sin embargo, Ducoté sigue evadiendo las explicaciones, sigue haciéndole promesas futuras a los vecinos cuando ni siquiera puede resolverles lo que viven hoy”.

“El intendente quiere convencer a los pilarenses de que la seguridad le importa pero después deja barrios a oscuras por meses, como es el caso de Zelaya, o desatiende los reclamos en los barrios”, argumentó. “A unas pocas cuadras del Palacio Municipal, en Villa Morra, hace tiempo que los vecinos vienen pidiendo más seguridad. En todos estos meses no tuvieron una respuesta pero sí acumulan una gran cantidad de casos de robos, de vecinos que fueron golpeados en la calle y asaltados violentamente”, describió el dirigente. Y agregó: “Este fin de semana, en pleno centro de Pilar vaciaban un comercio y la gente de la zona decía que todos los fines de semana vive lo mismo, pero nadie los escucha”.

Federico Achával salió al cruce del intendente a raíz de la polémica en materia de seguridad y dijo: “Ducoté quiere tapar con campaña del verso el problema que se vive. Dice que hace cosas de verdad, pero lo único cierto es que en Pilar hay cada vez más asaltos, más entraderas, más violencia en las calles y que el tema de la inseguridad no está resuelto sino agravado”.

“Los pilarenses se cansaron de que Ducoté haga campaña pero no gestione”, lanzó Achával