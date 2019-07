“Esa es la realidad que queremos transformar. Necesitamos que los comercios vuelvan a vender, que las fábricas vuelvan a producir y a invertir, a publicar avisos de búsquedas de trabajo y no comunicados de recortes y suspensiones”, declaró. Y cerró: “Por eso, mientras Cambiemos apaga máquinas, hace cerrar fábricas y comercios en el Frente de Todos tenemos el compromiso de prender una economía y recuperar las oportunidades de todos”.

El candidato del Frente de Todos se refirió también a la dificultad que vive el comercio local, y a los casos que escucha constantemente en las recorridas por los centros urbanos. “Ayer en una casa de empanadas, Fabiana, su dueña, contaba que cambió el freezer que tenía por una heladera porque consume menos, pero que le siguen llegando 2600 pesos de luz. Pero además, me dijo que tiene una deuda de 30 mil pesos en mozzarella, que es una de las principales cosas que necesita para cocinar”, comentó. “Es terrible ver cómo a la gente se le saltan las lágrimas cuando te cuentan esas situaciones, que los desesperan, que los hacen despertarse todos los días con ganas de cerrar y de no seguir”, añadió.

Achával, que en la última semana estuvo recorriendo otras fábricas del distrito, contó que “en una empresa de envases en la que estuvimos el otro día nos explicaban que dejaron de desarrollar nuevos productos porque no hay margen para gastar en cosas que después no se sabe si van a ser rentables”. “En otra fábrica de insumos hidráulicos nos contaban que antes invertían en capacitación y que ahora a duras penas pueden pagar los sueldos”, remarcó. “En la Argentina y en Pilar, el tiempo que antes las pymes usaban para pensar creativamente, ahora lo usan para ver cómo van a hacer para que le den los números”, expresó. Y remató: “A esto nos referimos cuando decimos que Cambiemos apagó la inversión, apagó las máquinas y la esperanza de miles”.

El candidato a intendente se refirió a la noticia de la partida de la empresa WorldColor, que a causa de la suba del alquiler y de los tarifazos decidió mudarse a Garín. “Lamentablemente, las políticas de Macri y de Ducoté expulsan a los que quieren producir, agregar valor y generar trabajo en Pilar”, sentenció. “Esta es una empresa que como tantas otras no resistió cuatro años de un modelo que generó aumentos, que dolarizó insumos y que enfrió la economía”, argumentó. “Ninguna pyme, fábrica o comercio se puede sostener si los costos le suben pero no se generan ventas”, dijo.