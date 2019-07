Finalmente, hoy por la madrugada, una mujer de 31 años volcó su vehículo sobre la Ruta 8 a la altura de Marcos Sastre, en el barrio Rosa Mística. La conductora del vehículo fue trasladada por el SAME al Hospital Larcade con politraumatismos, en cuello, brazo izquierdo y rodillas.

Como ya lo había contado SMnoticias, el domingo por la madrugada un BMW X5 quedó incrustado contra el acoplado de un camión sobre la avenida Sourdeaux en Bella Vista. El conductor del vehículo no sufrió lesiones graves pero se constató que estaba alcoholizado.

No dan tregua los accidentes de tránsito en San Miguel