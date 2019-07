Por último, el vecino Alejo de la Colonia de Discapacidad, comentó: “Me gusta pasar el día con mis compañeros, hoy me divertí mucho bailando. Hacemos pileta, Futbol, Básquet y compartimos la merienda”.

Por su parte, Matías de la colonia del Polideportivo 8, comentó: “Estuvo muy lindo el encuentro, nos divertimos mucho. Me gusta tener estas opciones para despejar la mente en vacaciones”. En tanto, su compañero Rodrigo opinó: “La actividad de hoy en la colonia me pareció muy divertida, está bueno pasar el día con amigos”.

Su compañera Sofía también opinó: “La clase de yoga fue relajante, me gustó mucho porque ahora me siento bien. Lo recomiendo para todos los chicos”.

En la opinión de los niños de entre 4 y 14 años que participan en la colonia, quedan claro los beneficios. “Es la primera vez que hago yoga y me encantó”, dijo Dana, integrante de los grupos del Polideportivo 6.