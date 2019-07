“Venimos recorriendo nuestro distrito junto a Juan Zabaleta, que es nuestro candidato, y cuando hablamos con los vecinos hay una preocupación muy fuerte por la situación actual. En lo local debemos hacernos cargo de lo que a nivel provincial María Eugenia Vidal todos los días destruye en materia de salud, educación y trabajo”, enfatizó Sáenz, quien de este modo finalizó: “Macri y Vidal han hecho desastres y hoy lo vemos en las escuelas de Hurlingham, éso es no tener corazón ni sensibilidad. Se llenan los bolsillos unos pocos a costa del sufrimiento de todo el pueblo”.

Cecilia Sáenz: “Macri y Vidal han hecho desastres, no tienen corazón ni sensibilidad”