El intendente Ramiro Tagliaferro celebró el cambio de los últimos cuatro años en materia de Salud: “Cuando comenzamos con las obras, recordamos que allá por el 2013 y 2014, se podía ver a la gente esperando afuera a cualquier hora, esperando para ser atendida. Hoy nuestros vecinos ya no hacen más colas de noche y con frío para atenderse en nuestros centros de atención primaria”. Y agregó: “Hacemos la inversión más grande en salud de la historia de Morón”.

