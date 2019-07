Ocurrió esta madrugada en Avenida San Martín, a la altura de Concejal Acosta, en San Miguel. Días atrás hubo otro choque similar con un camión mosquito estacionado en el mismo lugar.

Otra vez un auto que termina incrustado en la parte trasera de un camión. Esta vez fue en la localidad de Bella Vista, donde el conductor de un vehículo BMW X5 impactó de lleno con un acoplado que carga un container de la empresa Maersk. El hombre que presentaba contusiones menores conducía con un alto grado de alcohol en sangre.

Según pudo saber SMnoticias, en el día de ayer, personal municipal multó al camión que ya estaba mal estacionado sobre San Martín, no obstante, al no contar con una grúa apta para el acarreo de vehículos de gran porte, no pudieron movilizar al acoplado del lugar.