Fabio Santana comentó: “Nos iban pidiendo temas, se saben todos, nos piden tangos hermosísimos”. El músico, además, es un ex combatiente de la guerra de Malvinas. Al respecto expresó: “Venir acá a Malvinas Argentinas me da mucha emoción, tengo muchos compañeros veteranos por la zona, y conozco el monumento que tenemos aquí. Soy un orgulloso veterano de Malvinas que además tiene la posibilidad de cantar”.

El intendente Leo Nardini; la subsecretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional Sabrina Sienra; y la concejal Sol Jiménez Coronel, participaron de una gala de tango junto a diferentes centros de jubilados de Malvinas Argentinas. El evento se llevó a cabo en la Sociedad Alemana de Gimnasia ubicada en Los Polvorines, a pedido de vecinos que no habían podido asistir a la primera función realizada en la Universidad Nacional de General Sarmiento semanas atrás.