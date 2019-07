Grave denuncia recayó en la Fiscalía 3 de San Martín. Ex empleados del Concejo Deliberante denuncian...

Sin embargo no estuvieron de parabienes, ya que según cuentan los vecinos en contacto con el Whatsapp de SMnoticias , sonó una alarma, lo que causó la huida de los bandidos.

No tardaron mucho en forzar la puerta principal e ingresar al edificio con mochilas donde, se estima, guardarían el botín sustraído de uno o varios departamentos.