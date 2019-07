Fueron parte de el panel e intervinieron durante la jornada los rectores de la Universidad Nacional de San Martín, Cdor. Carlos Greco; de la Universidad Nacional de José C. Paz, Dr. Federico Thea; de la Universidad Nacional de Quilmes, Dr. Alejandro Villar; de la Universidad Nacional de San Juan, Ing. Oscar Nasisi; de la Universidad Nacional de Córdoba Dr. Hugo Juri; de la Universidad Nacional del Nordeste y Vicepresidenta del CIN, Prof. Delfina Veiravé; el Director del Instituto para el Diálogo Interreligioso, Dr. Omar Abboud; el Padre Marcelo Colombo; el Rabino Daniel Goldman; el Presbítero Cdor. Marcelo Figueroa; el economista Julián Leone; y el politólogo Germán Lodola, entre otros.

Por su parte, el Monseñor Ojea reflexionó en torno al oficio pastoral y el vínculo con el pueblo. En ese sentido planteó: “Cuando nos introducimos en el mundo del conocimiento, nuestra cultura hace que nos vayamos alejando de nuestro pueblo”. Y agregó: “Vivimos en una cultura ferozmente individualista, super competitiva y sumamente exigente para ciertos logros y entramos en una suerte de carrera elitista que, de una u otra manera, nos separa. Y uno se pregunta ¿dónde están los jóvenes que faltan, los que no pueden?”. En ese sentido, retomó los dichos del Papa Francisco respecto de la necesidad de “hacer contracultura” frente a la crisis global y la crisis humanitaria.

Perczyk afirmó que la reunión de este viernes no tuvo por objetivo fijar posiciones políticas: “Yo tengo mi opinión particular, acompaño a Alberto Fernández y Axel Kicillof, y otros participantes tienen otra opinión”.

“Este encuentro con representantes ecuménicos tuvo por objetivo pensar una nueva economía, una nueva sociedad, intentando discutir que no se trata de números si no que en el centro de todo está el ser humano”, sostuvo en diálogo con SMnoticias, el Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional Jaime Perczyk.