Grave denuncia recayó en la Fiscalía 3 de San Martín. Ex empleados del Concejo Deliberante denuncian...

Esta semana, La Porta recorrió la obra del nuevo hospital de Santa María y se la atribuyó como propia, lo que despertó el recuerdo de cuando fue a la calle Defensa a colocar una piedra fundamental junto al entonces gobernador Daniel Scioli. “Joaquín en su momento nos dijo que para volver a pisar Santa Brígida, Barrio Mitre o Trujui vayamos con hechos y no con promesas en el aire”, enfatizó Méndez sobre la localidad más postergada del distrito.

Jaime Méndez inauguró el CDIF de Santa Brígida: “Acá hay que venir con hechos, no con promesas”