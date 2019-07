También se refirió a la historia de Alan, el joven que estuvo 102 días internado. “Ducoté no entiende que es el máximo responsable de este tipo de situaciones, y que si no hace algo para resolverlas, nosotros le vamos a seguir pidiendo que venga al Concejo Deliberante a explicar lo que está pasando. Es nuestro deber y obligación”, sentenció Achával.

Por otro lado Achával se refirió a los distintos casos por desvíos de fondos. “Todavía no sabemos qué paso con los 87 millones del convenio de Hábitat de Monterrey. La justicia sigue avanzando pero el intendente ya debería haberle explicado a los derquinos dónde está esa plata, que no se ve en la calle”, manifestó.

“También debería explicar cómo es que recibe fondos de una papelera que continúa contaminando el Río Luján, con los daños de salud que eso implica. No sabemos cuánto fue el monto de donación, por qué se levantó la clausura en 2016 y por qué se dejó de controlar municipalmente el impacto ambiental que esta papelera genera”, señaló el edil.

“Las mujeres que van al Meisner se siguen preguntando qué pasó con el robo del bebé, qué tipo de medidas se tomaron, y cómo pueden estar tranquilas de que eso no va a volver a suceder”, planteó Achával.

“Necesitamos que Ducoté deje de hacer campaña del verso, que deje de hacer promesas que después no cumple y que venga al Concejo Deliberante que es el ámbito que corresponde, a explicarle a los pilarenses temas que son de suma gravedad y que viene evadiendo hace casi cuatro años”, afirmó Federico Achával, concejal del espacio y precandidato a Intendente.

El Frente de Todos de Pilar presentó un pedido de interpelación al intendente Nicolás Ducoté. Mediante una conferencia de prensa, los concejales que integran el bloque anunciaron que llevarán al Concejo Deliberante la solicitud de que el jefe comunal se presente a responder sobre varios puntos en particular.