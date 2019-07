En Derqui, el Frente de Todos reunió a militantes y dirigentes del arco provincial y nacional para decirle basta a las políticas de ajuste de Cambiemos.

Con la consigna de “La fuerza de todos” el acto que tuvo lugar en el Club Presidente Derqui contó con la presencia del diputado nacional y candidato bonaerense, Máximo Kirchner, así como de intendentes de la Provincia y de candidatos del Frente de Todos.

“Nos reunimos hoy acá en Derqui porque es uno de los lugares del conurbano que está padeciendo el modelo de ajuste y endeudamiento de Macri y de Ducoté”, anticipó Achával, horas antes del encuentro. “Queremos mirar a los ojos a cada uno de esos ciudadanos que está siendo golpeado por las políticas de este gobierno y decirle que vamos a salir adelante. A esos padres, a esas madres, a esos jubilados, trabajadores, comerciantes, docentes, estudiantes les vamos a decir que falta poco tiempo para que tengamos el gobierno que nos merecemos”, declaró.

Con tono de campaña, y a pocos días de las PASO, el candidato a intendente remarcó que “lo que se está poniendo en juego en esta elección es una decisión clave y necesita de la fuerza de todos y cada uno, por eso nos parece importante que nos acompañen intendentes, dirigentes provinciales y nacionales que saben que en la boleta de Alberto, Cristina, Axel y Verónica está la esperanza de miles de argentinos”.

“Máximo viene recorriendo la Provincia y sabe muy bien lo que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras. Para todos ellos, para los que caminan todos los días para militar la boleta de Alberto y de Cristina casa por casa, es muy importante escuchar sus palabras a pocos días de las PASO”, remarcó Achával.

Ya al hacer uso de la palabra durante el acto, el dirigente dijo que “hoy es un día para mirarnos a los ojos y decir que falta poco para que salgamos adelante”. “En todos y en cada uno de ustedes veo la fuerza para decirle basta a Cambiemos, a Macri, a Maria Eugenia Vidal y a Ducoté”, añadió.

“Somos uno de los municipios que hace tres años y medio tenemos un intendente y una gobernadora de Cambiemos, y eso significó un abandono total”, señaló.

“Tenemos un gobierno municipal que aplica la misma lógica que Macri. Ducoté es Macri cuando endeuda al municipio por quince años. Ducoté es Macri cuando recibe los fondos para transformar un barrio como Monterrey y después los esconde y los manda a otro lado. Ducoté es Macri cada vez que le pide el voto a los pilarenses con promesas que después no va a cumplir. Ducoté es Macri porque niega una realidad que es insostenible en las industrias y en los comercios pero dicen que hay estabilidad y que no ven una situación crítica. Y no la ven porque gobiernan de espaldas a la gente”, aseguró Federico Achával.

“Pero a diferencia de 2015, cuando Cambiemos llegó al gobierno con falsas promesas, nosotros lo hacemos con propuestas concretas, diciéndoles que vamos a hacer que las tarifas de luz las puedan pagar todos los argentinos, que vuelva el trabajo, que haya dignidad, comercios abiertos y fábricas con sus máquinas funcionando”, prosiguió.

“Queremos un gobierno que defienda a los pilarenses. Y eso es lo que representa la boleta que lleva a Alberto, a Cristina, a Axel y a Verónica. Y la que vamos a llevar casa por casa para que en diciembre vuelva la esperanza”, cerró el candidato a intendente.

Por su parte, la diputada Lucía Portos sostuvo que “Pilar es un territorio en donde el peronismo tiene a sus mejores hombres y a sus mejores mujeres, que son los que representan este Frente, y todos unidos vamos a terminar con el daño de Cambiemos”.

“Cómo no nos va a representar la fuerza si tenemos la fuerza de las mujeres, de los estudiantes, de los jubilados, de los docentes, de los estudiantes y de cada pilarense. Cómo no vamos a tener la fuerza si en nuestra boleta está el nombre de Alberto, de Cristina, de Axel, de Verónica, de Máximo y de tantos compañeros”, amplió. Y remarcó: “Sólo nos queda por delante militar y decirle a cada vecino que aguante, que no baje los brazos porque queda pocl tiempo para recuperar la esperanza”.

Finalmente, Máximo Kirchner afirmó: “A cuatro años de gobierno las consecuencias y los resultados son claros, y son negativos para la gran mayoría de los argentinos y argentinas. Vemos que lo único que ha hecho Macri es no cumplir ninguna de las promesas que le había hecho a la gente. Les dijeron que las cosas iban a mejorar y empeoraron. Hoy para justificar todo lo que no han hecho usan el más amplio catálogo de excusas”.

“Precisamente estamos hoy acá en Pilar. Acá, en la capital del simulacro en donde Macri simuló un viaje en colectivo que era falso. Acá en donde el Intendente Ducoté simuló subirse a un bote y asistir a gente que no asistía. Así gobiernan”, manifestó.

“Le mintieron a la gente y lo que la gente quiere es trabajar, estudiar, irse de vacaciones con su familia, poder llegar a fin de mes. Quieren poder arreglar el baño de su casa. Quieren que su hijo vaya a la universidad”, aseveró el diputado nacional.

“Yo les pido que tengan fe, que sepan que el 27 de octubre se van. Que si estás pensando en irte del país, no te vayas, porque en octubre esto se termina. Que no cierres tu comercio, porque el 27 de octubre, se van. Si tenés una Pyme, aguantá, no despidas a tu gente porque queda poco para que pongamos de pie la Argentina. La gente ya no quiere más engaños. No quiere un gobierno que ponga excusas. Quiere un gobierno que le ordene la vida, que le dé educación, salud, oportunidades. Y eso es lo que hacemos en este frente”, cerró.