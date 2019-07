Nardini se refirió a la importancia de complementar el pavimento junto con la obra hidráulica: “Les contábamos a los vecinos cuando hicimos Remedios de Escalada, modificando y embelleciendo todo lo que era la estación de Villa de Mayo, que primero teníamos que trabajar la hidráulica para posteriormente poder hacer un pavimento, porque el pavimento solo, no hubiera tenido ningún sentido. Se pudo avanzar de manera planificada y darle una solución definitiva a una problemática de toda la vida”.

Durante la recorrida, el jefe comunal dijo: “Se trata de una calle muy importante, teniendo en cuenta que muchísimos vecinos, de acá y del otro lado de la avenida Presidente Perón, la utilizan para llegar a la estación y tomar el tren. Generar la accesibilidad con el pavimento, no solamente les brinda mayor seguridad a los vecinos, sino también mayor transitabilidad. Además, el acceso descomprime la avenida Eva Perón, que es la ex Wilson, dándonos una alternativa complementaria a lo ya existente”.