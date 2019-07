El gremio mantuvo reuniones con trabajadores que entran en paro pidiendo que equiparen sus salarios junto a los de un grupo del Ministerio de Gobierno que cobran un 125 por ciento más. También se denuncia una política de vaciamiento de las dependencias y falta de personal.

El sindicato ATE Zona Norte recorrió los registros civiles de Vicente López, en el marco del paro provincial que los trabajadores llevan adelante pidiendo mejoras laborales y una recomposición salarial del 125 por ciento. La recorrida la encabezaron el titular del gremio, Fabián Alessandrini, y los trabajadores de la junta interna del Ministerio de Gobierno, Rodolfo Pereyra, Maricel Da Silva y Maximiliano Salto.

Al respeco, Alessandrini manifestó: “Estuvimos recorriendo los registros civiles del distrito con compañeros trabajadores del Ministerio que vinieron desde La Plata en el marco del paro provincial. La protesta fundamental es la recomposición del 125 por ciento sobre el salario básico a los trabajadores. Dentro de la misma área están trabajando personas que cobran más del doble por el mismo trabajo, pedimos equiparar los sueldos y actualizarlos”.

También agregó que “estamos viendo una política de vaciamiento preocupante en el registro civil de Vicente López”. “Cada vez cuesta más hacer un trámite por la falta de personal. Las cabeceras más importantes del distrito tienen largas filas y no dan a basto por la política del gobierno provincial y de la responsable zonal, Marina Toma”, lanzó.

Consultado por la respuesta del gobierno provincial a los reclamos, el gremialista aclaró que “hay negociaciones pero no respuestas”. “Esta bonificación la cobran unos sectores y otros no, es injusto. Hoy vimos una situación alarmante en los registros civiles, no solo por lo salarial sino por lo abandonado y sin recursos que están las dependencias”, enfatizó.

Por último Fabián Alessandrini concluyó: “Esto se suma al vaciamiento que hace María Eugenia Vidal en todas las áreas del Estado. Desde que asumió su gestión hay menos personal y menos derechos a los ciudadanos. En los hospitales faltan enfermeros, docentes y auxiliares en las escuelas. Lo que pasa en los registros civiles no escapa a una lógica de achicamiento del Estado que lleva adelante la gobernadora siguiendo las políticas de Mauricio Macri en la Nación”.