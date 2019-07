Grave denuncia recayó en la Fiscalía 3 de San Martín. Ex empleados del Concejo Deliberante denuncian a la concejal Mabel Camerota, a quien se la investiga por la presunta retención indebida del 50 por ciento del salario de sus colaboradores. Además hablan de narcotráfico, entre otras graves acusaciones.

La presentación se realizó el 24 de julio ante la Fiscalía General de San Martín. En la misma, Daniela González, quien fuera remunerada a través de un contrato del Legislativo de San Martín, denunció un modus operandi reiterado por parte de la concejal Camerota que consistía en retener la mitad de su salario, y el de otros empleados pertenecientes a su despacho. En la causa hay varios testigos quienes afirman tener audios que prueban el accionar de la edil.

Este jueves, González declaró ante el fiscal Daniel Cangelosi y el día lunes continuarán haciendo lo propio otros empleados que también acusan a la legisladora, quien ingresó al Concejo Deliberante en 2015 en la lista de Sergio Massa, y rápidamente se sumó al espacio del intendente Gabriel Katopodis. En las últimas semanas, frente al vencimiento de su mandato, y ante la necesidad de renovar su banca, se acercó dentro al grupo de Roberto Lavagna, sin que sea tenida en cuenta.

SMnoticias accedió a la presentación que realizó un representante de los empleados, en la cual se le atribuyen a Camerota los presuntos delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad, defraudación a la administración pública, amenaza coactiva, coacción agravada por amedrentamiento con arma de fuego, entre otras acusaciones.

Si bien este medio no tuvo acceso a la declaratoria de la ex empleada ante el fiscal, trascendieron otros delitos mucho más graves relacionados con narcotráfico, sobre los que se entiende, la denunciante contaría con las suficientes pruebas para no caer en una falsa imputación.