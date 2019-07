Cabe destacar, que el Municipio de Vicente López cuenta con 8 ambulancias y un utilitario afectados al SAME, que realizan asistencia de emergencias en vía pública, domicilio y eventos, como así también traslados de pacientes. Además de estas acciones asistenciales, se realizan capacitación en reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios a la comunidad.

Asimismo, López Rosetti, habló sobre “Estrés, abordaje médico, conductual y filosófico”. El objetivo de la charla consistió en ofrecer a los trabajadores del SAME herramientas útiles para el manejo de situaciones críticas de tensión, urgencia y ansiedad, sumamente habituales en emergentología.

Esta actividad se encuentra en el marco del programa de capacitación que el SAME viene realizando por distintos municipios para mejorar los estándares de gestión y atención de la red de emergencias.

En este sentido, el jefe comunal expresó: “Sabemos que el SAME siempre llega en casos de emergencia, que son momentos de mucha angustia para nuestros vecinos. Por eso, queremos estar preparados para cuidarlos y darles las respuestas que necesitan”.

En el encuentro estuvieron presentes el intendente Jorge Macri; el ministro de Salud de la provincia, Andrés Scarsi; el doctor Daniel López Rosetti; y autoridades provinciales y municipales del SAME.

El Centro de Convenciones municipal abrió sus puertas a más de 56 municipios que participaron de una capacitación provincial del SAME.

Macri y Scarsi encabezaron una capacitación provincial del SAME realizada en Vicente López