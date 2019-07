En paralelo, continúa la repavimentación de Fasola para mejorar el desplazamiento del transporte público de pasajeros. Esta obra, realizada en conjunto con Nación, se extenderá a lo largo de los 960 metros lineales de esta arteria clave que conecta el lado norte y sur de Haedo. Actualmente, los trabajos, que comenzaron en la ex Gaona, avanzan a la altura del paso a nivel del ferrocarril Sarmiento.

“Estamos haciendo el pavimento en Fasola, una arteria que estaba destruida porque durante décadas no se hicieron las obras que hacían falta para que nuestros vecinos vivan mejor. Y ahora, profundizamos el reordenamiento del tránsito que arrancó en la curva de Haedo con una isleta canalizadora sobre Fasola”, indicó Tagliaferro luego de conversar con vecinos y comerciantes de la zona sobre las obras que mejoraron el centro de Haedo.