En tanto, Úrsula, secretaria de la misma institución, agregó: “Estamos muy agradecidos por la visita de Juan Andreotti, la verdad que es una alegría tremenda. Esta es una casa pobre, pero siempre estamos dispuestos a recibirlos Invitamos a Juan que hacía rato que no venía, pero las puertas están abiertas para todos. Estoy muy contenta por todo lo que hizo esta gestión, y también por los polis para sacar a los chicos de las calles y las cámaras de seguridad”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com