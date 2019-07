En la tarde del miércoles, la precandidata a diputada nacional por Consenso Federal, Graciela Camaño, encabezó un plenario del espacio en el distrito junto al postulante a intendente Horacio García. Fue en las instalaciones del Sindicato de Comercio, y también participó el precandidato a diputado provincial por la Primera Sección, Fernando Rozas.

Inicialmente, en rueda de prensa, Graciela Camaño tomó la palabra y dijo estar “orgullosa de ser parte de este espacio, que me permite sostener mi coherencia en la política”. “Este plenario sirve para apoyar a nuestro candidato en San Martín, que quiere ordenar políticamente los destinos del distrito. Es un compañero del Sindicato de Comercio, que tiene experiencia en administrar bienes de los demás, y eso se suma a su impronta y honradez”, destacó.

Luego, Fernando Rozas planteó que “la gran mayoría de la sociedad quiere un cambio de rumbo que no tenga que ver con el gobierno anterior ni con el actual”. “En las últimas semanas vemos que se intenta diluir la fuerza de nuestro espacio, pero la realidad la vamos a ver en las PASO, donde no vamos a leer una encuesta sino lo que en verdad la gente quiere”, sentenció. “Tenemos que ofrecerle al electorado lo que no encuentran en esos dos espacios que quieren vender la polarización. Los vecinos no tienen que votar con bronca ni elegir a uno malo u a otro menos malo. Nosotros tenemos la mejor plataforma para sacar adelante al país, la Provincia y a San Martín”, sentenció.

Finalmente, Horacio García consideró que “hace muchísimos años que Argentina no tiene un rumbo”. “Necesitamos construir una forma de hacer las cosas con continuidad. No puede ser que cada mandatario sea un fundador del país, la Provincia o el distrito”, añadió. “Consenso Federal plantea eso, dejar atrás esas diferencias y las disputas para empezar a trabajar con dialogo y en conjunto. Necesitamos generar políticas de Estado y construir una mirada estratégica”, indicó, y subrayó: “El vecino que no quiere votar a un gobierno que todavía tiene que dar explicaciones en la Justicia o a otro que no ha sido eficaz tiene esta opción”.

Posteriormente, ante la consulta de los medios sobre la polarización, la precandidata a legisladora nacional afirmó que “se está exacerbando la idea de que hay solo dos opciones, y lo hacen desde ambos lados”. “Los argentinos tenemos que recordar que tanto los cuatro años anteriores como los cuatro años actuales son los responsables de un 866 por ciento de inflación que tiene acumulado el país en ese período, o un decrecimiento de prácticamente el 3 por ciento del PBI. Argentina hace ocho años viene siendo gobernada por personas que solo quieren conservar el poder, y cuando tienen el poder no lo usan para solucionar los problemas de los argentinos”, lanzó.

“Nosotros peleamos con las herramientas que tenemos, y nuestra principal herramienta es nuestra trayectoria”, continuó, y planteó: “Roberto Lavagna tiene trayectoria, no tiene prontuario. El llevó adelante la economía del país en el momento de mayor crisis, el año 2001. Puso el vagón del tren sobre los rieles, y lo hizo honestamente y con decencia. Lo mismo puede exhibir Juan Manuel Urtubey, quien a pesar de su poca edad, gobernó por dos mandatos Salta. Y a mi nadie puede enrostrarme no haber sido una diputada nacional que honró su cargo”.

La diputada nacional recordó también que “está tercera vía tuvo mucha potencia, y era tan evidente que los ciudadanos querían una tercera opción que tanto el macrismo como el kirchnerismo se tomaron el trabajo de cooptar dirigentes de esta tercera vía para poder destruirla”. “No creo que puedan destruir la vocación que tienen los ciudadanos de encontrar otra salida y una posibilidad de que no los gobierne quien los sometió durante cuatro años a la pobreza y dejó 30 por ciento de pobres, ni los que impulsan un modelo en el que solo ganan los que más tienen y los que menos tienen siempre pierden”, agregó.

“Ninguno de los dos espacios salvó a la patria, los dos contribuyeron a meternos en el fango en el que estamos”, completó, y finalizó: “Mauricio Macri fue el emergente de los desaciertos del gobierno anterior, porque si Cristina Kirchner tuviera tantas virtudes, seguramente él no hubiese llegado a ser presidente”.

Tras la conferencia de prensa, se llevó a cabo el plenario, del que participaron militantes y los candidatos locales de Consenso Federal, como Daniel Mollo y Germán Pavone; y también los integrantes del espacio.