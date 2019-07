En los últimos tres años se instalaron en Pilar más de 781 cámaras de seguridad que suman un total de 981; 364 alarmas urbanas; y hubo más de 20 mil descargas del botón antipánico Alerta Pilar, monitoreado las 24 horas en el COM.

Gracias a la visual de las cámaras del COM se inició una alerta temprana que convocó a la Guardia Urbana, Comando de Patrullas y Policía Local. Minutos después, un móvil de arribó al lugar y los agentes pudieron aprehenden a los sospechosos. La dueña del domicilio, notificada de la situación, realizó la denuncia horas más tarde.

Entradera frustrada y detenidos gracias a las cámaras del COM en Pilar