Por último, el dirigente se mostró en un comercio del centro de Pilar, otro de los sectores a los que las políticas económicas más están golpeando. “Los argentinos y los pilarenses no quieren cuatro años más de inflación, de calles vacías, de caída del consumo y gente sin plata en el bolsillo. Y nuestro compromiso es recuperar la actividad y el trabajo para que cada uno de ellos pueda salir adelante”, aseveró.

