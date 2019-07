Según Vidal, “este no es un hecho aislado, se suma al anillo digital que nos permite reconocer los autos que tienen pedido de captura; a los corredores de Metrobus; y a las más de 30 mil cámaras”. “Hoy hay 48 centros de monitoreo que todo el tiempo están viendo lo que pasa, para cuidar mejor a los bonaerenses y para que la Justicia pueda trabajar mejor cuando se cometa un delito”, remarcó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com