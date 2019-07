La memoria de doña Paula Albarracín de Sarmiento merece una calle digna, por eso los vecinos de José C. Paz proponen renombrar a la arteria ‘Paula Albarrocín’. “El Municipio ni siquiera se interesa por limpiar las zanjas”, comenta la denunciante en contacto con el Whatsapp de SMnoticias.

“Esta es la calle Paula Albarracín, entre Solis y Jorge Newbery, se bien por sus noticias que en el municipio todas las calles estan igual. En nuestro caso se pidió al gobierno mejoras el año pasado y este año, pero solo recibimos como respuesta excusas”, comentá Laura.

La calle está en el Barrio Sarmiento, que tras la división del ex partido homónimo, quedó dividida entre San Miguel y José C. Paz. Vale la aclaración que en gran parte del distrito vecino Paula Albarracín tampoco esta asfaltada, no obstante, se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad.