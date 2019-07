Gabriel, un vecino que participa de la escuela, opinó: “Está bastante buena. Es mi primera clase acá en Carpintería. Espero aprender y ver que me llevo para poderlo hacer en casa. Y además, está cerca de mi casa”.

El Municipio de San Fernando trabaja intensamente tanto en la educación formal como en la no formal, como política de apoyo y de igualdad de oportunidades al sostener cursos de capacitación con salida laboral. La amplia oferta de cursos de la Escuela de Oficios del Centro Educativo Social -Sarratea 750- abarca diferentes rubros de la gastronomía y eventos.