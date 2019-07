“La vida saludable beneficia a la sociedad, y es parte de lo que queremos llevar adelante. No solamente es una obra pública, sino también, recuperar un espacio público con una inversión para que mucha gente pueda venir a hacer ejercicio de manera gratuita”, finalizó el intendente al concluir la caminata aeróbica.

El lugar fue pensado para grandes y chicos. “El Corredor Seguí es familia, y eso incluye a todos, para hacer caminatas, para la vida saludable. Lo puede utilizar el que quiere venir a hacer deporte, el que tiene que ir caminando o el que va a tomar el tren. Y lo pueden hacer de manera segura, sin tener que pasar por lugares que no están tan buenos. Hoy esto es para todos”, expresó Nardini.