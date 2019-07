En este sentido, destacó que se trata de una política pública integral: “Abordamos la problemática desde forman amplia facilitando accesos a las personas con discapacidad, incluyendo el medio ambiente, con el cuidado de las plazas y parques, plantar árboles, cuidar el río y el reciclaje; y también desde el desarrollo humano. No es solo un abordaje médico, sino que es integral. También con la llegada de las cloacas, la limpieza y la iluminación”.

Con el fin de generar más inclusión y accesibilidad de los vecinos con discapacidades visuales, se realizan intervenciones en Braille en dependencias de la Comuna. La secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Alicia Aparicio; y la coordinadora del Centro de Día para Adultos Ciegos y Disminuidos Visuales, María Laura Vicenti, encabezaron la adaptación de cartelería a braille del renovado Hospital Do Porto, en la zona insular.

El Hospital Do Porto tiene su cartelería en Braille