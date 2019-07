Además, tras la reunión con el jefe comunal se logró un avance concreto para la implementación del SAME en Ituzaingó. “Los vecinos contarán con un servicio de emergencias médicas de calidad, como ya cuentan 100 distritos de la Provincia”, comentó el subsecretario, quien no quiso subirse a una ida y vuelta de discusión con el intendente Alberto Descalzo. “Más que mirar por qué se demoraron los convenios, lo importante es que hoy dejamos la política de lado y estamos dándole una solución a los vecinos para que tengan una mejor salud”, enfatizó.

El compromiso de la Provincia de Buenos Aires es aumentar la coparticipación al Municipio con el fin de financiar “este nuevo efector de salud que tendrán vecinos y abuelos”. El gobierno local deberá hacerse cargo del pago de los profesionales, agregó. “Esto habla bien de la política, porque cuando la gente va al hospital, no se le pide un carnet de afiliación partidaria”, sostuvo el funcionario.

No hay plazos concretos para la apertura de la Guardia, pero se estima que estaría operativa en 60 días aproximadamente. No hubo detalles en cuanto a la idea de Alberto Descalzo de trasladar la estructura del ‘hospitalito’ de Brandsen al lugar.

El subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense, Alex Campbell, anunció junto al concejal de Cambiemos, Gastón di Castelnuovo, la apertura de la Guardia del hospital del Bicentenario tras un acuerdo con el gobierno municipal de Ituzaingó. En menos de dos meses, vecinos y afiliados de PAMI podrán atenderse en el nosocomio inaugurado por Cristina Kirchner en 2015 cuando la obra no estaba finalizada. También llega el SAME.