Por otro lado, el diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires calificó de “acciones de marketing” a las inversiones para mejoras en las guardias hospitalarias de la provincia de Buenos Aires que ocasionó, dijo, una baja de los salarios, menos inversión en vacunas e insumos, y “cuando uno recorre los hospitales, la atención ha empeorado”. “La mala situación social genera mayores problemas de salud”, indicó sobre cuestiones de falencias alimentarias y altos precios de los medicamentos. Además, dijo que se “ha desbordado” la capacidad de atención porque sectores medios ya no pueden afrontar el pago de la medicina prepaga y acuden a la atención pública.

Kicillof tuvo problemas para responder con certeza cuáles serán sus políticas contra el narcotráfico. Si bien dijo que lo combatirá, rápidamente pasó a criticar a la actual administración: “Sin presupuesto como sucede actualmente, los resultados son los que anunció la Procuración -General bonaerense- donde no se ve que haya habido una mejora”. Tampoco respondió sobre su postura en cuanto a la legalización de algunas drogas de consumo.

En diálogo con los medios que lo aguardaron por casi una hora y media en el comercio, el ex ministro de Economía sostuvo que, en materia de seguridad, “más allá del marketing y de lo que la gobernadora Vidal pregona, han duplicado el desempleo, se ha incrementado la presencia de gente en situación de calle, y ha caída el gasto en Justicia y Seguridad en un 29 por ciento en el presupuesto bonaerense de este año con respecto al 2015, esto redunda en que se ha incrementado fuertemente el delito”.

El intendente Juan Zabaleta y el precandidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, recorrieron el recientemente reinaugurado Centro de Monitoreo Municipal y luego visitaron un supermercado en William Morris donde conversaron con comerciantes de la zona en el marco del anuncio de un programa local de precios populares. La visita culminó con una recorrida en la Universidad Nacional de Hurlingham. El economista no escatimó en críticas al gobierno de María Eugenia Vidal.