El hombre del GEN sentenció: “Hasta acá llegamos. Todos los que tanto luchamos de verdad en Tres de Febrero por cerrar grietas y abrirles a los vecinos un proyecto por el bien común sin divisiones decidimos decir basta. No podemos ser parte de un espacio que es funcional a esa misma grieta que había prometido venir a terminar. No queremos ser cómplices de lo mismo que venimos combatiendo, una política que en vez de trabajar para cambiar la realidad de la gente, sea apenas el “arte” de la conveniencia para unos pocos”.

“La Justicia Electoral avaló nuestra correcta presentación, que cumplió con todos los requisitos necesarios. Sin embargo, Consenso Federal, con su inesperada conveniencia y estrategia electoral, decide que no nos quiere, que no podemos participar en su espacio para estas PASO”, agregó.

“Mientras Lavagna y Urtubey hacen declaraciones resonantes contra la polarización, la Junta Electoral de su espacio vuelve a decir que no quiere darnos lugar en Tres de Febrero, aunque somos una fuerza que viene trabajando contra las divisiones y la polarización hace mucho tiempo”, escribió Federico Ferreyra.

El GEN, el radicalismo, el socialismo y sectores del Partido Justicialista conformaban la lista “Acuerdo Progresista”, que no estará en los cuartos oscuros en la elección de agosto. Así lo manifestó en sus redes sociales el edil que la apadrinaba.

El concejal lo comunicó en a través de sus redes sociales, luego que los armadores del partido bajen su lista de las PASO, la cual había sido habilitada por la Justicia Electoral. La lista que impulsaba llevaba como precandidato a intendente al ex subsecretario de Cultura municipal, Ricardo Tejerina.